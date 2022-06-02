Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос
Польская теннисистка во второй раз в карьере будет сражаться за титул в Париже
Состоялся первый полуфинальный матч у женщин в рамках Ролан Гаррос.
Польская теннисистка Ига Свёнтек в двух сетах переиграла Дарью Касаткину и во второй раз в карьере пробилась в финал грунтового мейджора
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Дарья Касаткина – 6:2, 6:1
Для Иги это была 34-я победа подряд, в этом сезоне она уже в четвертый раз переиграла Касаткину.
Свёнтек сыграет в финале против Мартины Тревизан или Кори Гауфф.
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