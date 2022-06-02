Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос

Состоялся первый полуфинальный матч у женщин в рамках Ролан Гаррос.

Польская теннисистка Ига Свёнтек в двух сетах переиграла Дарью Касаткину и во второй раз в карьере пробилась в финал грунтового мейджора

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Дарья Касаткина – 6:2, 6:1

Для Иги это была 34-я победа подряд, в этом сезоне она уже в четвертый раз переиграла Касаткину.



Свёнтек сыграет в финале против Мартины Тревизан или Кори Гауфф.