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  4. Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2022, 17:14 | Обновлено 02 июня 2022, 17:25
965
4

Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос

Польская теннисистка во второй раз в карьере будет сражаться за титул в Париже

02 июня 2022, 17:14 | Обновлено 02 июня 2022, 17:25
965
4
Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялся первый полуфинальный матч у женщин в рамках Ролан Гаррос.

Польская теннисистка Ига Свёнтек в двух сетах переиграла Дарью Касаткину и во второй раз в карьере пробилась в финал грунтового мейджора 

Ролан Гаррос. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Дарья Касаткина – 6:2, 6:1

Для Иги это была 34-я победа подряд, в этом сезоне она уже в четвертый раз переиграла Касаткину.
 
Свёнтек сыграет в финале против Мартины Тревизан или Кори Гауфф.

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Дарья Касаткина Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Fdail
Если не ошибаюсь , то Ига сейчас повторила рекорд Серены Вильямс по количеству побед подряд и вполне может его побить, потому что какой-то внятной соперницы, особенно на грунте, для Свёнтек не существует . 
П.С. Поздравляем одиночный женский разряд Ролан Гарроса с денацификацией )
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+6
Stanislav Matusevych
Декацапізацію РГ Іга провела успішно. І навряд чи фінал стане для неї складним. Браво, що тут скажеш.
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+5
Valerie
Дивно, як взагалі ця кацакпа долізла до 1/2. Але Іга виправила історичну несправедливість. Теніс полячка показує космос, а рахунок взагалі - пісня. 
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+4
alex55
Пример для подражания ВСЕМ нашим теннисисткам. Браво Ига.
Ответить
+4
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