Андрей ЯРМОЛЕНКО: «5 июня - решающий момент. Хотим сделать Украине подарок»

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы над Шотландией поблагодарил тех, кто сейчас защищает страну от российской армии.

«Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что верите в нас. Посвящаем эту победу народу Украины, каждому защитнику, кто сейчас на поле боя защищает нашу страну. Мы обязательно выиграем в этой войне».

«5 июня. Решающий момент. Хотим сделать подарок каждому украинцу. Отдадим все силы. Слава ВСУ! Слава Украине», – написал Ярмоленко.

5 июня состоится матч Уэльс - Украина. Победитель отправится на ЧМ-2022.

