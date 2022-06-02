Андрей ЯРМОЛЕНКО: «5 июня - решающий момент. Хотим сделать Украине подарок»
Игрок поблагодарил армию и всех украинцев за поддержку
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы над Шотландией поблагодарил тех, кто сейчас защищает страну от российской армии.
«Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что верите в нас. Посвящаем эту победу народу Украины, каждому защитнику, кто сейчас на поле боя защищает нашу страну. Мы обязательно выиграем в этой войне».
«5 июня. Решающий момент. Хотим сделать подарок каждому украинцу. Отдадим все силы. Слава ВСУ! Слава Украине», – написал Ярмоленко.
5 июня состоится матч Уэльс - Украина. Победитель отправится на ЧМ-2022.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард отметился ярким голом
«Сине-желтые» в матче против Уэльса будут бороться за путевку на чемпионат мира