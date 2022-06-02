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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «5 июня - решающий момент. Хотим сделать Украине подарок»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 16:33 | Обновлено 02 июня 2022, 16:34
1689
2

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «5 июня - решающий момент. Хотим сделать Украине подарок»

Игрок поблагодарил армию и всех украинцев за поддержку

02 июня 2022, 16:33 | Обновлено 02 июня 2022, 16:34
1689
2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «5 июня - решающий момент. Хотим сделать Украине подарок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы над Шотландией поблагодарил тех, кто сейчас защищает страну от российской армии.

«Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что верите в нас. Посвящаем эту победу народу Украины, каждому защитнику, кто сейчас на поле боя защищает нашу страну. Мы обязательно выиграем в этой войне».

«5 июня. Решающий момент. Хотим сделать подарок каждому украинцу. Отдадим все силы. Слава ВСУ! Слава Украине», – написал Ярмоленко.

5 июня состоится матч Уэльс - Украина. Победитель отправится на ЧМ-2022.
 

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Андрей Ярмоленко российско-украинская война сборная Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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.Zport
У вахтера Иванова знатно подгорает после победы Украины над шотландцами 
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0
VikyKrasotulechka90
3:1 Уэльс победит
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-5
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