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  4. «Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
Чемпионат мира
02 июня 2022, 15:40 |
1830
1

«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче

Роб Пейдж готовится к битве против Украины

02 июня 2022, 15:40 |
1830
1
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Уэльса Роб Пейдж заявил, что не жалеет о поражении от Польши в матче Лиги наций, где основное лидеры команды остались вне заявки.

Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи и Джо Аллен получили отдых перед матчем финала плей-офф против Украины за выход на ЧМ-2022.

«Самый важный матч у нас будет в воскресенье. Тут нет негативного отношения к Польше, но своих самых топовых игроков я не стал подвергать опасности».

«Сохранили силы Бэйла, Рэмзи и Аллена. Посмотрим, что будет 5 июня, но это важнейший поединок для Уэльса», - сказал Пейдж.

Уэльс не играл на ЧМ с 1958 года.

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Источник Sky Sports
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umnuy2
могут попасть на ЧМ через 64 года. Да это матч столетия для них.
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