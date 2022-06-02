«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
Роб Пейдж готовится к битве против Украины
Тренер сборной Уэльса Роб Пейдж заявил, что не жалеет о поражении от Польши в матче Лиги наций, где основное лидеры команды остались вне заявки.
Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи и Джо Аллен получили отдых перед матчем финала плей-офф против Украины за выход на ЧМ-2022.
«Самый важный матч у нас будет в воскресенье. Тут нет негативного отношения к Польше, но своих самых топовых игроков я не стал подвергать опасности».
«Сохранили силы Бэйла, Рэмзи и Аллена. Посмотрим, что будет 5 июня, но это важнейший поединок для Уэльса», - сказал Пейдж.
Уэльс не играл на ЧМ с 1958 года.
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