ITF02 июня 2022, 14:26 | Обновлено 02 июня 2022, 14:46
128
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Завацкая завершила борьбу на 60-тысячнике в Италии
Катарина выиграла первый сет 6:0, но проиграла матч
02 июня 2022, 14:26 | Обновлено 02 июня 2022, 14:46
128
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершила выступления в рамках грунтового 60-тысячника ITF в Италии.
В матче второго круга украинка в трех партиях проиграла Деспине Папамихаил из Греции.
Брешиа. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:0, 5:7, 4:6
Счет личных встреч сравнялся.
Любопытно, что в целом за матч Катарина выиграла на 9 розыгрышей больше, чем соперница.
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