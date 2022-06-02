Завацкая завершила борьбу на 60-тысячнике в Италии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершила выступления в рамках грунтового 60-тысячника ITF в Италии.

В матче второго круга украинка в трех партиях проиграла Деспине Папамихаил из Греции.

Брешиа. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:0, 5:7, 4:6

Счет личных встреч сравнялся.

Любопытно, что в целом за матч Катарина выиграла на 9 розыгрышей больше, чем соперница.