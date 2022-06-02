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  4. Завацкая завершила борьбу на 60-тысячнике в Италии
ITF
02 июня 2022, 14:26 | Обновлено 02 июня 2022, 14:46
128
1

Завацкая завершила борьбу на 60-тысячнике в Италии

Катарина выиграла первый сет 6:0, но проиграла матч

02 июня 2022, 14:26 | Обновлено 02 июня 2022, 14:46
128
1
Завацкая завершила борьбу на 60-тысячнике в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершила выступления в рамках грунтового 60-тысячника ITF в Италии.

В матче второго круга украинка в трех партиях проиграла Деспине Папамихаил из Греции.

Брешиа. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:0, 5:7, 4:6

Счет личных встреч сравнялся.

Любопытно, что в целом за матч Катарина выиграла на 9 розыгрышей больше, чем соперница.

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ITF Брешиа Катарина Завацкая Деспина Папамихаил
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Источник Sport.ua
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