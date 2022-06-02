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  4. Лидер сборной Шотландии: «Очень разочарованы домашней неудачей с Украиной»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 14:19 |
551
0

Лидер сборной Шотландии: «Очень разочарованы домашней неудачей с Украиной»

Энди Робертсон согласен с итогом встречи

02 июня 2022, 14:19 |
551
0
Лидер сборной Шотландии: «Очень разочарованы домашней неудачей с Украиной»
Skysports.com

Энди Робертсон, лидер сборной Шотландии, согласен с тем, что его команда заслуженно проиграла Украине в матче плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Мы очень разочарованы, так как долго ждали своего шанса. Сыграли не так, как должны были, и упустили свой шанс. В целом, у нас был позитивный отбор, но мы подвели сами себя, хотя потратили 11 матчей и целый отбор, чтобы дойти сюда».

«Проиграли домашний матч плей-офф, и это обидно. Теперь мечты о чемпионате мира отодвинуты еще на четыре года», - сказал Робертсон.

5 июня Украина сыграет против Уэльса.

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сборная Украины по футболу Энди Робертсон Шотландия - Украина
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Источник Sky Sports
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