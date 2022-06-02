Лидер сборной Шотландии: «Очень разочарованы домашней неудачей с Украиной»

Энди Робертсон, лидер сборной Шотландии, согласен с тем, что его команда заслуженно проиграла Украине в матче плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Мы очень разочарованы, так как долго ждали своего шанса. Сыграли не так, как должны были, и упустили свой шанс. В целом, у нас был позитивный отбор, но мы подвели сами себя, хотя потратили 11 матчей и целый отбор, чтобы дойти сюда».

«Проиграли домашний матч плей-офф, и это обидно. Теперь мечты о чемпионате мира отодвинуты еще на четыре года», - сказал Робертсон.

5 июня Украина сыграет против Уэльса.