Лидер сборной Шотландии: «Очень разочарованы домашней неудачей с Украиной»
Энди Робертсон согласен с итогом встречи
Энди Робертсон, лидер сборной Шотландии, согласен с тем, что его команда заслуженно проиграла Украине в матче плей-офф отбора ЧМ-2022.
«Мы очень разочарованы, так как долго ждали своего шанса. Сыграли не так, как должны были, и упустили свой шанс. В целом, у нас был позитивный отбор, но мы подвели сами себя, хотя потратили 11 матчей и целый отбор, чтобы дойти сюда».
«Проиграли домашний матч плей-офф, и это обидно. Теперь мечты о чемпионате мира отодвинуты еще на четыре года», - сказал Робертсон.
5 июня Украина сыграет против Уэльса.
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