Карим БЕНЗЕМА: «Победа на чемпионате мира была бы моим апофеозом»
Французский форвард хочет выиграть Мундиаль
Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признался, что хотел бы выиграть еще несколько трофеев Лиги чемпионов, а также чемпионат мира.
«У меня все еще много мыслей. Я хочу накопить титулы, выиграть одну или несколько Лиг чемпионов, и со своей национальной командой я, очевидно, хочу выиграть чемпионат мира, это было бы для меня апофеозом. Правда, это что-то экстраординарное, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться», - сказал Бензема.
Сборная Франции на ЧМ-2022 попала в группу D вместе с Тунисом, Данией и соперником, который попадет в их подгруппу после стыков.
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