Карим БЕНЗЕМА: «Победа на чемпионате мира была бы моим апофеозом»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признался, что хотел бы выиграть еще несколько трофеев Лиги чемпионов, а также чемпионат мира.

«У меня все еще много мыслей. Я хочу накопить титулы, выиграть одну или несколько Лиг чемпионов, и со своей национальной командой я, очевидно, хочу выиграть чемпионат мира, это было бы для меня апофеозом. Правда, это что-то экстраординарное, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться», - сказал Бензема.

Сборная Франции на ЧМ-2022 попала в группу D вместе с Тунисом, Данией и соперником, который попадет в их подгруппу после стыков.