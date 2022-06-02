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  4. Карим БЕНЗЕМА: «Победа на чемпионате мира была бы моим апофеозом»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 13:49 | Обновлено 02 июня 2022, 14:08
194
0

Карим БЕНЗЕМА: «Победа на чемпионате мира была бы моим апофеозом»

Французский форвард хочет выиграть Мундиаль

02 июня 2022, 13:49 | Обновлено 02 июня 2022, 14:08
194
0
Карим БЕНЗЕМА: «Победа на чемпионате мира была бы моим апофеозом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признался, что хотел бы выиграть еще несколько трофеев Лиги чемпионов, а также чемпионат мира.

«У меня все еще много мыслей. Я хочу накопить титулы, выиграть одну или несколько Лиг чемпионов, и со своей национальной командой я, очевидно, хочу выиграть чемпионат мира, это было бы для меня апофеозом. Правда, это что-то экстраординарное, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться», - сказал Бензема.

Сборная Франции на ЧМ-2022 попала в группу D вместе с Тунисом, Данией и соперником, который попадет в их подгруппу после стыков.

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Источник Mundo Deportivo
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