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  4. СИДОРЧУК: «Украину не нужно приглашать на чемпионат мира, мы пройдем сами»
Украина. Премьер лига
02 июня 2022, 11:08 | Обновлено 02 июня 2022, 11:24
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0

СИДОРЧУК: «Украину не нужно приглашать на чемпионат мира, мы пройдем сами»

Сергей Сидорчук прокомментировал слова Андрея Ярмоленко

02 июня 2022, 11:08 | Обновлено 02 июня 2022, 11:24
390
0
СИДОРЧУК: «Украину не нужно приглашать на чемпионат мира, мы пройдем сами»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал слова своего экс-одноклубника Андрея Ярмоленко, который заявил, что Украине не нужен досрочный проход на ЧМ-2022.

– Твой кум Андрей Ярмоленко закончил отношения с Вест Хемом. Вы общались об этом, что он будет делать дальше? Какие у него планы?
– Мы с Андреем постоянно общаемся на эту тему. У него первоочередное – это сегодняшний матч, как и для всей команды. Если вы помните, то он первым сказал, что Украину не нужно приглашать на чемпионат мира, мы пройдем сами.

Что касается его будущего, он уже взрослый человек и уверен, что сам будет принимать решения. То, что Динамо в его сердце, даже не обсуждается, но если вы спросите мое скромное мнение, то я бы ему советовал оставаться в Европе, а именно в Англии, - сказал Сидорчук.

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Источник Футбол 1/2/3
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