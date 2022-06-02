СИДОРЧУК: «Украину не нужно приглашать на чемпионат мира, мы пройдем сами»

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал слова своего экс-одноклубника Андрея Ярмоленко, который заявил, что Украине не нужен досрочный проход на ЧМ-2022.

– Твой кум Андрей Ярмоленко закончил отношения с Вест Хемом. Вы общались об этом, что он будет делать дальше? Какие у него планы?

– Мы с Андреем постоянно общаемся на эту тему. У него первоочередное – это сегодняшний матч, как и для всей команды. Если вы помните, то он первым сказал, что Украину не нужно приглашать на чемпионат мира, мы пройдем сами.

Что касается его будущего, он уже взрослый человек и уверен, что сам будет принимать решения. То, что Динамо в его сердце, даже не обсуждается, но если вы спросите мое скромное мнение, то я бы ему советовал оставаться в Европе, а именно в Англии, - сказал Сидорчук.