Артем ДОВБИК: «Петраков после матча сказал, что мы сделали всего 50%»

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу над командой Шотландии в полуфинале плей-офф ЧМ-2022.

«Этот стадион для меня фартовый. Рад, что снова сумел забить. В какой-то момент был определенный флешбек, были такие эмоции, что даже тяжело было праздновать. Поэтому рад, что смогли одержать победу.

После пропущенного мяча чувствовал, что нужно помогать команде, потому что Шотландия будет нагружать наших защитников, и я знал, что нужно цеплять за мяч, где-то сохранить, придержать, чтобы ребятам было легче. Знал, что нужно помочь команде, найти свой момент.

Я знал, что у меня будут возможности забить, даже когда неловко сыграл во время первого голевого момента. Надо было просто реализовать, что и произошло.

Петраков после матча сказал, что мы сделали всего 50%, самый главный матч у нас впереди, поэтому настраиваемся на встречу с Уэльсом», – сказал Довбик.