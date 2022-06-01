Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Шотландией.

«Есть мгновения, когда не нужно много слов!

Просто гордость!

Просто спасибо, ребята!

Два часа счастья, от которого мы отвыкли.

Вышли. Бились. Выстояли. Победили.

Потому что украинцы!

Радость для наших военных, для всей нашей страны.

Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за «Ще не вмерла України…», которую не заглушить.

Воюем, деремся, выстоим, победим. Потому что украинцы!», – заявил Зеленский.