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  4. Юрий МАКСИМОВ: «О своей отставке узнал от соседа по даче»
Украина. Премьер лига
01 июня 2022, 23:45 |
3545
2

Юрий МАКСИМОВ: «О своей отставке узнал от соседа по даче»

Бывший тренер полтавского клуба не очень доволен расставанием с командой

01 июня 2022, 23:45 |
3545
2
Юрий МАКСИМОВ: «О своей отставке узнал от соседа по даче»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Бывший тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, как узнал о своем увольнении из полтавского клуба.

- Юрий Вильевич, руководители клуба объяснили вам свою позицию?
- Нет. Буквально вчера вечером разговаривали с Лысаком (вице-президент Ворсклы, – прим.), но этой темы не касались. О том, что мой контракт с Ворсклой подошел к концу, мне сегодня сказал сосед по даче.

Жизнь такая, но хотелось бы, чтобы кто-то из клуба со мной связался по этому поводу, сказал «спасибо» за проделанную работу. Все-таки частичка жизни моей прошла в Полтаве. А так, получается, что я узнал об этом от посторонних людей. Как-то не по-человечески.

- В сегодняшнем интервью Лысак тоже не сказал ничего вразумительного на этот счет…
- Я так понимаю, что он ждет какого-то решения от Жеваго (почетный президент Ворсклы, – прим.). Я так понял, никакой конкретики по поводу ближайшего будущего клуба нет. Понятно, что сейчас всем не до футбола, в стране идет война. Но если написали на сайте, почему не позвонить мне, не сказать об этом.

В любом случае жизнь продолжается. Благодарен Ворскле, что для меня были созданы все условия. Не могу сказать, что не расстроен, потому что на что-то надеялся. Все-таки два с половиной года строил команду. Осадок остался от такого расставания.

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Юрий Максимов Ворскла Полтава
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Источник FanDay
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Комментарии 2
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shoko
З сумом можнв констатувати що це наше блядське футбольне єство,є  "барини"-спонсори президенти клубів, усі інші це прислуга.У нашому футболі немає людяності ні у керівництва клубів,ні у арбітрів, ні у УАФ. Риба гніє з голови завжди.
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+3
BekXan
По перше ФК Ворскла навіть на оф сайті нічого не сказала офіційно що припиняє співпрацю с Максимовим.Є інфа що контракт закінчився і керівництво думає що і як.Максимов не знав що в еього контракт закінчується?Від сусіда новини слухає?Вчора с тринуваняя і розмова с босами а тут сусід.Це маячня.Поки немає офіційного підтвердження що і як.А лише розмови с фантазій придумай сам.
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