Яремчук догнал Гусева по количеству голов за сборную Украины

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук удвоил преимущество сборной Украины в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии.

На 52-й минуте Роман головой удачно замкнул навес Александра Караваева.

Для Яремчука это уже 13-й гол в футболке национальной сборной. По этому показателю он сравнялся с Олегом Гусевым и теперь делит пятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Больше забивали лишь Сергей Ребров (15), Евгений Коноплянка (21), Андрей Ярмоленко (45) и Андрей Шевченко (48).