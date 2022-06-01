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  4. Яремчук догнал Гусева по количеству голов за сборную Украины
Чемпионат мира
01 июня 2022, 23:01 | Обновлено 01 июня 2022, 23:05
686
0

Яремчук догнал Гусева по количеству голов за сборную Украины

Роман уже среди лучших бомбардиров в истории национальной команды

01 июня 2022, 23:01 | Обновлено 01 июня 2022, 23:05
686
0
Яремчук догнал Гусева по количеству голов за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук удвоил преимущество сборной Украины в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии.

На 52-й минуте Роман головой удачно замкнул навес Александра Караваева.

Для Яремчука это уже 13-й гол в футболке национальной сборной. По этому показателю он сравнялся с Олегом Гусевым и теперь делит пятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Больше забивали лишь Сергей Ребров (15), Евгений Коноплянка (21), Андрей Ярмоленко (45) и Андрей Шевченко (48).

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Источник Sport.ua
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