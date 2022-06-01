Яремчук догнал Гусева по количеству голов за сборную Украины
Роман уже среди лучших бомбардиров в истории национальной команды
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук удвоил преимущество сборной Украины в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии.
На 52-й минуте Роман головой удачно замкнул навес Александра Караваева.
Для Яремчука это уже 13-й гол в футболке национальной сборной. По этому показателю он сравнялся с Олегом Гусевым и теперь делит пятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной.
Больше забивали лишь Сергей Ребров (15), Евгений Коноплянка (21), Андрей Ярмоленко (45) и Андрей Шевченко (48).
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