Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
Уровень полуфиналов отличается
Состоялись матчи 1/4 финала в нижней половине мужского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
Оба участника второго полуфинала впервые сыграют на такой стадии в рамках грунтового мейджора.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [8] – Хольгер Руне – 6:1, 4:6, 7:6(2), 6:3
Марин Чилич [20] – Андрей Рублев [7] – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(2)
Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала
Рафаэль Надаль [5] – Александр Зверев [3]
Марин Чилич [20] – Каспер Рууд [8]
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