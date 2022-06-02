Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин

Состоялись матчи 1/4 финала в нижней половине мужского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Оба участника второго полуфинала впервые сыграют на такой стадии в рамках грунтового мейджора.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [8] – Хольгер Руне – 6:1, 4:6, 7:6(2), 6:3

Марин Чилич [20] – Андрей Рублев [7] – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(2)

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

Рафаэль Надаль [5] – Александр Зверев [3]

Марин Чилич [20] – Каспер Рууд [8]