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  4. Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
Ролан Гаррос
02 июня 2022, 01:57 |
218
0

Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин

Уровень полуфиналов отличается

02 июня 2022, 01:57 |
218
0
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи 1/4 финала в нижней половине мужского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Оба участника второго полуфинала впервые сыграют на такой стадии в рамках грунтового мейджора.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

 Каспер Рууд [8] –  Хольгер Руне – 6:1, 4:6, 7:6(2), 6:3
 Марин Чилич [20] – Андрей Рублев [7] – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(2)

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

 Рафаэль Надаль [5] –  Александр Зверев [3]
 Марин Чилич [20] –  Каспер Рууд [8]

 

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Источник Sport.ua
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