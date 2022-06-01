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  4. До Шевченко три точных удара. Ярмоленко забил 45-й гол за сборную Украины
Чемпионат мира
01 июня 2022, 22:32 | Обновлено 01 июня 2022, 22:56
1472
0

До Шевченко три точных удара. Ярмоленко забил 45-й гол за сборную Украины

Андрей открыл счет в матче с Шотландией

01 июня 2022, 22:32 | Обновлено 01 июня 2022, 22:56
1472
0
До Шевченко три точных удара. Ярмоленко забил 45-й гол за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко открыл счет в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии.

Вингер сборной Украины открыл счет на 33-й минуте, записав на свой счет 45-й гол в футболке национальной сборной.

По этому показателю Ярмоленко уступает лишь легенде украинского футбола – Андрею Шевченко, который завершил карьеру с 48 точными ударами.

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Источник Sport.ua
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