Чемпионат мира01 июня 2022, 22:32 | Обновлено 01 июня 2022, 22:56
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До Шевченко три точных удара. Ярмоленко забил 45-й гол за сборную Украины
Андрей открыл счет в матче с Шотландией
01 июня 2022, 22:32 | Обновлено 01 июня 2022, 22:56
1472
0
Андрей Ярмоленко открыл счет в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии.
Вингер сборной Украины открыл счет на 33-й минуте, записав на свой счет 45-й гол в футболке национальной сборной.
По этому показателю Ярмоленко уступает лишь легенде украинского футбола – Андрею Шевченко, который завершил карьеру с 48 точными ударами.
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