До Шевченко три точных удара. Ярмоленко забил 45-й гол за сборную Украины

Андрей Ярмоленко открыл счет в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии.

Вингер сборной Украины открыл счет на 33-й минуте, записав на свой счет 45-й гол в футболке национальной сборной.

По этому показателю Ярмоленко уступает лишь легенде украинского футбола – Андрею Шевченко, который завершил карьеру с 48 точными ударами.