Ролан Гаррос01 июня 2022, 21:40 |
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ФОТО. Калинина стильно попрощалась с Ролан Гаррос
Ангелина в этом году проиграла четвертьфиналистке
01 июня 2022, 21:40 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина попрощалась с Ролан Гаррос, на котором выступала в двух разрядах.
«До скорой встречи, Париж!», – написала теннисистка в инстаграме.
В одиночном разряде Калинина проиграла американке Джессике Пегуле, которая потом дошла до 1/4 финала. В парном – уступила в первом круге.
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Ангелина не в черном мишке , неужели))) ( я просто пошутил )
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