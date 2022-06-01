ФОТО. Калинина стильно попрощалась с Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина попрощалась с Ролан Гаррос, на котором выступала в двух разрядах.

«До скорой встречи, Париж!», – написала теннисистка в инстаграме.

В одиночном разряде Калинина проиграла американке Джессике Пегуле, которая потом дошла до 1/4 финала. В парном – уступила в первом круге.