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  4. ФОТО. Калинина стильно попрощалась с Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
01 июня 2022, 21:40 |
754
1

ФОТО. Калинина стильно попрощалась с Ролан Гаррос

Ангелина в этом году проиграла четвертьфиналистке

01 июня 2022, 21:40 |
754
1
ФОТО. Калинина стильно попрощалась с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина попрощалась с Ролан Гаррос, на котором выступала в двух разрядах.

«До скорой встречи, Париж!», – написала теннисистка в инстаграме.

В одиночном разряде Калинина проиграла американке Джессике Пегуле, которая потом дошла до 1/4 финала. В парном – уступила в первом круге.

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Fdail
Ангелина не в черном мишке , неужели))) ( я просто пошутил  )
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