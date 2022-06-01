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Франция
01 июня 2022, 21:17 |
281
0

Вейналдум хочет покинуть ПСЖ

Хавбек обеспокоен своими перспективами в сборной Нидерландов

01 июня 2022, 21:17 |
281
0
Вейналдум хочет покинуть ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо Вейналдум

Полузащитник ПСЖ Жоржиньо Вейналдум может покинуть клуб нынешним летом. Он недоволен количеством игровой практики, которую получает в Париже.

Вейналдум не был вызван на июньские матчи сборной Нидерландов. 31-летний хавбек опасается, что может не попасть в заявку сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

Окончательное решение Вейналдум примет после того, как станет известно, кто будет главным тренером ПСЖ в новом сезоне.

Вейналдум перешел в ПСЖ год назад из «Ливерпуля» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 38 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Источник Goal.com
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