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Молодежные турниры
01 июня 2022, 21:18 | Обновлено 01 июня 2022, 21:19
1092
1

Супряга забил первый гол за 20 месяцев

Пострадала молодежная сборная Фарерских островов

01 июня 2022, 21:18 | Обновлено 01 июня 2022, 21:19
1092
1
Супряга забил первый гол за 20 месяцев
УАФ

Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Супряга отметился голом в матче отбора Евро-2023 против команды Фарерских островов.

Для Супряги это был первый гол с сентября 2020 года. Тогда он отличился в матче за «Динамо» против «Гента» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов. Игра прошла 23 сентября 2020 года.

Вторую часть сезона Супряга на правах аренды провел в «Сампдории», но сыграл только в одном матче. Права на футболиста принадлежат киевскому клубу.

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Источник Sport.ua
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Артем Дима футболист
Это уровень его. В чемп фарер ему и нужно. На земену. Так как в молодежке не основа чемпа фарер
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