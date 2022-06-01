Супряга забил первый гол за 20 месяцев
Пострадала молодежная сборная Фарерских островов
Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Супряга отметился голом в матче отбора Евро-2023 против команды Фарерских островов.
Для Супряги это был первый гол с сентября 2020 года. Тогда он отличился в матче за «Динамо» против «Гента» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов. Игра прошла 23 сентября 2020 года.
Вторую часть сезона Супряга на правах аренды провел в «Сампдории», но сыграл только в одном матче. Права на футболиста принадлежат киевскому клубу.
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