Супряга забил первый гол за 20 месяцев

Нападающий молодежной сборной Украины Владислав Супряга отметился голом в матче отбора Евро-2023 против команды Фарерских островов.

Для Супряги это был первый гол с сентября 2020 года. Тогда он отличился в матче за «Динамо» против «Гента» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов. Игра прошла 23 сентября 2020 года.

Вторую часть сезона Супряга на правах аренды провел в «Сампдории», но сыграл только в одном матче. Права на футболиста принадлежат киевскому клубу.