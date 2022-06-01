Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией

В среду, 1 июня, в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится поединок между сборными Шотландии и Украины. Матч пройдет в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Стартовый состав сборной Украины: 1. Георгий Бущан, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 21. Александр Караваев, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук.

Запасные: 2. Эдуард Соболь, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сирота, 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрей Пятов, 14. Михаил Мудрик, 18. Александр Пихаленок, 19. Тарас Качараба, 20. Александр Зубков, 23. Дмитрий Ризнык.