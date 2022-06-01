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  4. Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Чемпионат мира
01 июня 2022, 20:25 | Обновлено 01 июня 2022, 20:47
7590
16

Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией

Встреча начнется в 21:45 по Киеву

01 июня 2022, 20:25 | Обновлено 01 июня 2022, 20:47
7590
16
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
УАФ

В среду, 1 июня, в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится поединок между сборными Шотландии и Украины. Матч пройдет в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Стартовый состав сборной Украины: 1. Георгий Бущан, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 21. Александр Караваев, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук.

Запасные: 2. Эдуард Соболь, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сирота, 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрей Пятов, 14. Михаил Мудрик, 18. Александр Пихаленок, 19. Тарас Качараба, 20. Александр Зубков, 23. Дмитрий Ризнык.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 16
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Spectra
Удачи парни! Как бы хотелось в такое время, все же поехать на ЧМ!
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+10
mrhami
хоть 0-5 от скотов...главное русни 200к наколбасить как финны...
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+8
Макс Максов
В принципі передбачувано, єдине що сумніви були Мудрик чи Циганков... Ну на заміну Міха точно вийде, теж Довбик, Зубков і мабуть Шапаренко(Сидорчук). А так склад бойовий, Україна до перемоги!
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+6
Tasha19
Склад прогнозований, без несподіванок.
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+5
KIPR ALECS
ого. судя по составу собираемся рвать и метать с самого начала игры!
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+5
Mad_Макс
Победа будет за нами !!1-2 вангую !Все будет Украина !!!
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+3
Ретро Футбол
На данного соперника оптимальний склад. При необхідності в резерві є ким і захист підсилити і напад. Сьогодні все буде Україна!!!!
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+2
inspekcha85
Сновв Караваев  играет крайнего правого защитника,ну-ну...старый муфлон стереотипный ,а не тренер
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0
Саша Лапій
Індиго тим часом забрали з вільного доступу, дбають про вболівальників
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Calm
Мудрік вийде на 60-й хвилині і просто всіх порве 
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-1
Александр Купцов
Нафіга Циган зліва(( він же там не грає....є Шапар, Мудрик, Зубков..
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-2
Chuess
Ким він хоче підсилитися з замін не зрозуміло. Навіщо  було Буяльского відпускати
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-3
VikyKrasotulechka90
2:0 Шотландия победит
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-4
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