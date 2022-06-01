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  4. Киченок и Остапенко узнали соперниц в полуфинале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
01 июня 2022, 20:55 | Обновлено 01 июня 2022, 21:06
719
0

Киченок и Остапенко узнали соперниц в полуфинале Ролан Гаррос

Предстоит встреча с бывшими чемпионками

01 июня 2022, 20:55 | Обновлено 01 июня 2022, 21:06
719
0
Киченок и Остапенко узнали соперниц в полуфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия и Кристина Младенович

Француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович пробились в парный полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В 1/4 финала Гарсия и Младенович, которые получили уайлд-кард от организаторов, переиграли 13-й сеяный китайский тандем Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

В полуфинале француженки сразятся против Людмилы Киченок из Украины и Алены Остапенко из Латвии.

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция) - Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай) 6:3, 6:3

Отметим, что Гарсия и Младенович выигрывали Ролан Гаррос в 2016 году.

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Источник Sport.ua
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