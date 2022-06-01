Киченок и Остапенко узнали соперниц в полуфинале Ролан Гаррос

Француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович пробились в парный полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В 1/4 финала Гарсия и Младенович, которые получили уайлд-кард от организаторов, переиграли 13-й сеяный китайский тандем Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

В полуфинале француженки сразятся против Людмилы Киченок из Украины и Алены Остапенко из Латвии.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция) - Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай) 6:3, 6:3

Отметим, что Гарсия и Младенович выигрывали Ролан Гаррос в 2016 году.