Киченок и Остапенко узнали соперниц в полуфинале Ролан Гаррос
Предстоит встреча с бывшими чемпионками
Француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович пробились в парный полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
В 1/4 финала Гарсия и Младенович, которые получили уайлд-кард от организаторов, переиграли 13-й сеяный китайский тандем Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.
В полуфинале француженки сразятся против Людмилы Киченок из Украины и Алены Остапенко из Латвии.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция) - Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай) 6:3, 6:3
Отметим, что Гарсия и Младенович выигрывали Ролан Гаррос в 2016 году.
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