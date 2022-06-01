Украинские болельщики призывают шотландцев вместе спеть хит про путина

Украинская диаспора и футбольные болельщики призывают шотландцев поддержать ВСУ и вместе спеть известный хит.

Перед матчем Шотландия – Украина, который состоится в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022 в Катаре, украинские волонтеры раздают листовки с призывом финансово поддержать украинскую армию. Инициатива принадлежит украинской диаспоре в Соединенном королевстве.

Также один из видов листовок призывает спеть известный хит о президенте российской федерации. Ссылка с открытки ведет на видеоролик с песней о путине.

По информации Sport.ua, сегодня на матче ожидается не менее 4000 болельщиков сборной Украины. В общей сложности стадион Hampden Park вмещает более 52 тысяч зрителей.