Украинские болельщики призывают шотландцев вместе спеть хит про путина
Также украинская диаспора призывает финансово поддержать нашу армию
Украинская диаспора и футбольные болельщики призывают шотландцев поддержать ВСУ и вместе спеть известный хит.
Перед матчем Шотландия – Украина, который состоится в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022 в Катаре, украинские волонтеры раздают листовки с призывом финансово поддержать украинскую армию. Инициатива принадлежит украинской диаспоре в Соединенном королевстве.
Также один из видов листовок призывает спеть известный хит о президенте российской федерации. Ссылка с открытки ведет на видеоролик с песней о путине.
По информации Sport.ua, сегодня на матче ожидается не менее 4000 болельщиков сборной Украины. В общей сложности стадион Hampden Park вмещает более 52 тысяч зрителей.
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