Чемпионат мира01 июня 2022, 18:05 |
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ФОТО. Сборная Украины провела последнюю тренировку перед Шотландией
Короткая разминка на полчаса
01 июня 2022, 18:05 |
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Сборная Украины провела небольшую тренировку перед матчем против Шотландии. Игроки около 30 минут работали на поле спортивного центра Университета Глазго.
Матч плей-офф отбора ЧМ-2022 стартует в 21:45.
Ранее стало известно, что в заявку на игру не попали Андрей Лунин, Денис Попов и Даниил Сикан.
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