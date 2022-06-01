Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины провела последнюю тренировку перед Шотландией
Чемпионат мира
01 июня 2022, 18:05 |
353
0

ФОТО. Сборная Украины провела последнюю тренировку перед Шотландией

Короткая разминка на полчаса

01 июня 2022, 18:05 |
353
0
ФОТО. Сборная Украины провела последнюю тренировку перед Шотландией
uaf.ua

Сборная Украины провела небольшую тренировку перед матчем против Шотландии. Игроки около 30 минут работали на поле спортивного центра Университета Глазго.

Матч плей-офф отбора ЧМ-2022 стартует в 21:45.

Ранее стало известно, что в заявку на игру не попали Андрей Лунин, Денис Попов и Даниил Сикан.

По теме:
Йожеф САБО: «Мудрик обязательно должен сыграть с Шотландией»
Алексей БЕЛИК: «У Шотландии все держится на борьбе и силовом футболе»
В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Шотландией
сборная Украины по футболу Шотландия - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Смотри матч Шотландия – Украина и помогай ВСУ
Футбол | 01 июня 2022, 13:09 7
Смотри матч Шотландия – Украина и помогай ВСУ
Смотри матч Шотландия – Украина и помогай ВСУ

Каждый игрок сборной будет сражаться на поле, чтобы приблизить победу Украины на своем фронте

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Погба
Футбол | 01 июня 2022, 14:32 1
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Погба
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Погба

Французский хавбек получит статус свободного агента

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 01.06.2022, 15:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос
Теннис | 01.06.2022, 02:16
Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос
Реванш взят. Надаль в четырех сетах переиграл Джоковича на Ролан Гаррос
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Футбол | 01.06.2022, 13:50
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полный ордец
Полный ордец
01.06.2022, 06:40 6
Футбол
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
30.05.2022, 18:12 3
Футбол
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
31.05.2022, 21:22
Война
Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
Людмила Киченок сыграет в парном полуфинале Ролан Гаррос
31.05.2022, 19:02 20
Теннис
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
30.05.2022, 16:09 3
Футбол
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
31.05.2022, 05:38
Футбол
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
30.05.2022, 16:23
Футбол
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
30.05.2022, 23:48 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем