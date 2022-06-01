ФОТО. Сборная Украины провела последнюю тренировку перед Шотландией

Сборная Украины провела небольшую тренировку перед матчем против Шотландии. Игроки около 30 минут работали на поле спортивного центра Университета Глазго.

Матч плей-офф отбора ЧМ-2022 стартует в 21:45.

Ранее стало известно, что в заявку на игру не попали Андрей Лунин, Денис Попов и Даниил Сикан.