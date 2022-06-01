Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Мудрик обязательно должен сыграть с Шотландией»
Чемпионат мира
01 июня 2022, 17:45 |
398
2

Йожеф САБО: «Мудрик обязательно должен сыграть с Шотландией»

Эксперт ставит на скорость Мудрика

01 июня 2022, 17:45 |
398
2
Йожеф САБО: «Мудрик обязательно должен сыграть с Шотландией»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что атакующий хавбек Михаил Мудрик должен получить место в составе национальной команды на матч против Шотландии.

«Справа будет Караваев. Забарный и Матвиенко в центре. Миколенко слева. Это 4 защитника, которые будут играть. Здесь все зависит от того, что тренеры придумают».

«Поставят ли двух хорошо защищающихся опорников – Сидорчука и Степаненко. Если одного, тогда нужны Ярмоленко, Зинченко, Малиновский. И обязательно Мудрик. Почему Мудрик должен играть в Шотландии? Потому что шотландцы будут атаковать. Болельщики будут гнать своих игроков вперед. Там будет простор для контратак. Я думаю, что тренеры это видят».

«Яремчук конкуренции не имеет, потому что он сейчас в хорошей форме.  Он очень поднялся за последнее время», - считает Сабо.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела последнюю тренировку перед Шотландией
Алексей БЕЛИК: «У Шотландии все держится на борьбе и силовом футболе»
В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Шотландией
сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Йожеф Сабо Шотландия - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Милан получил нового владельца
Футбол | 01 июня 2022, 17:44 0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан получил нового владельца
ОФИЦИАЛЬНО. Милан получил нового владельца

Клуб продан фонду «RedBird Capital»

КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»
Футбол | 01 июня 2022, 11:00 2
КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»
КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»

Президент «Руха» считает, что чемпионат нужно доигрывать в Украине

Шотландия – Украина. Матч «всей жизни» и только первый шаг к Катару
Футбол | 31.05.2022, 18:45
Шотландия – Украина. Матч «всей жизни» и только первый шаг к Катару
Шотландия – Украина. Матч «всей жизни» и только первый шаг к Катару
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Футбол | 01.06.2022, 11:44
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Война | 01.06.2022, 07:56
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Спасибо Сабо за подсказку! Без Мудрика сборной капец. 
Ответить
0
Hg
И  шотландцы точно про это знают.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
01.06.2022, 15:00 1
Футбол
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
30.05.2022, 20:33 2
Футбол
Полный ордец
Полный ордец
01.06.2022, 06:40 6
Футбол
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
30.05.2022, 19:19
Футбол
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
30.05.2022, 16:48 12
Бокс
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 3
Футбол
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает пострадавшим
31.05.2022, 16:54
Другие виды
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
01.06.2022, 13:50 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем