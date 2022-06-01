Йожеф САБО: «Мудрик обязательно должен сыграть с Шотландией»
Эксперт ставит на скорость Мудрика
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что атакующий хавбек Михаил Мудрик должен получить место в составе национальной команды на матч против Шотландии.
«Справа будет Караваев. Забарный и Матвиенко в центре. Миколенко слева. Это 4 защитника, которые будут играть. Здесь все зависит от того, что тренеры придумают».
«Поставят ли двух хорошо защищающихся опорников – Сидорчука и Степаненко. Если одного, тогда нужны Ярмоленко, Зинченко, Малиновский. И обязательно Мудрик. Почему Мудрик должен играть в Шотландии? Потому что шотландцы будут атаковать. Болельщики будут гнать своих игроков вперед. Там будет простор для контратак. Я думаю, что тренеры это видят».
«Яремчук конкуренции не имеет, потому что он сейчас в хорошей форме. Он очень поднялся за последнее время», - считает Сабо.
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