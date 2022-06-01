Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин

Состоялись четвертьфинальные матчи в верхней половине женской одиночной сетки в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек легко одолела американку Джессику Пегулу, которая во втором круге выбила из борьбы украинка Ангелину Калинину.

В споре двух россиянок сильнее оказалась Дарья Касаткина.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [11] – 6:3, 6:2

Дарья Касаткина [20] – Вероника Кудерметова [29] – 6:4, 7:6(5)

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Дарья Касаткина [20]

Мартина Тревизан – Кори Гауфф [18]