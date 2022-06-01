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Ролан Гаррос
01 июня 2022, 17:21 | Обновлено 01 июня 2022, 17:23
571
0

Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин

Ига Свёнтек продолжает путь к трофею

01 июня 2022, 17:21 | Обновлено 01 июня 2022, 17:23
571
0
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись четвертьфинальные матчи в верхней половине женской одиночной сетки в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек легко одолела американку Джессику Пегулу, которая во втором круге выбила из борьбы украинка Ангелину Калинину.

В споре двух россиянок сильнее оказалась Дарья Касаткина.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Ига Свёнтек [1] –  Джессика Пегула [11] – 6:3, 6:2
Дарья Касаткина [20] – Вероника Кудерметова [29] – 6:4, 7:6(5)

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

 Ига Свёнтек [1] – Дарья Касаткина [20]
 Мартина Тревизан –  Кори Гауфф [18]

 

 

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Источник Sport.ua
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