Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
Ига Свёнтек продолжает путь к трофею
Состоялись четвертьфинальные матчи в верхней половине женской одиночной сетки в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
Первая ракетка мира Ига Свёнтек легко одолела американку Джессику Пегулу, которая во втором круге выбила из борьбы украинка Ангелину Калинину.
В споре двух россиянок сильнее оказалась Дарья Касаткина.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [11] – 6:3, 6:2
Дарья Касаткина [20] – Вероника Кудерметова [29] – 6:4, 7:6(5)
Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Дарья Касаткина [20]
Мартина Тревизан – Кори Гауфф [18]
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