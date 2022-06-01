Вице-президент Ворсклы: «Насильно держать легионеров в команде не будем»
Олег Лысак - о ситуации в клубе
Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак подтвердил возможный уход из команды тренера Юрия Максимова, а также рассказал о ситуации с составом.
— Что сейчас в «Ворскле» с составом, украинские игроки на месте?
— Мы ценим каждого игрока «Ворсклы». Все футболисты на месте.
— Если чемпионат будет проводиться в Украине, удастся ли вернуть легионеров?
— Конечно, мы будем прорабатывать этот вариант, но насильно никого держать в команде не намерены.
— Юрий Максимов готов работать дальше в «Ворскле»?
— Прежде всего, Юрий Вильевич – это топовый кризисный менеджер тренерского цеха, сделавший титанический объем работы в нашем клубе, за что мы ему очень благодарны. Отдельно хочу отметить человеческие качества тренера – они на самом высоком уровне.
На сегодняшний день срок действия контракта истек. Мы анализируем все новые реалии жизни на основе перспектив развития клуба.
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