Вице-президент Ворсклы: «Насильно держать легионеров в команде не будем»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак подтвердил возможный уход из команды тренера Юрия Максимова, а также рассказал о ситуации с составом.

— Что сейчас в «Ворскле» с составом, украинские игроки на месте?

— Мы ценим каждого игрока «Ворсклы». Все футболисты на месте.

— Если чемпионат будет проводиться в Украине, удастся ли вернуть легионеров?

— Конечно, мы будем прорабатывать этот вариант, но насильно никого держать в команде не намерены.

— Юрий Максимов готов работать дальше в «Ворскле»?

— Прежде всего, Юрий Вильевич – это топовый кризисный менеджер тренерского цеха, сделавший титанический объем работы в нашем клубе, за что мы ему очень благодарны. Отдельно хочу отметить человеческие качества тренера – они на самом высоком уровне.

На сегодняшний день срок действия контракта истек. Мы анализируем все новые реалии жизни на основе перспектив развития клуба.