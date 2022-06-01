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Украина. Премьер лига
01 июня 2022, 17:20 | Обновлено 01 июня 2022, 17:22
298
0

Вице-президент Ворсклы: «Насильно держать легионеров в команде не будем»

Олег Лысак - о ситуации в клубе

01 июня 2022, 17:20 | Обновлено 01 июня 2022, 17:22
298
0
Вице-президент Ворсклы: «Насильно держать легионеров в команде не будем»
vorskla.com.ua

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак подтвердил возможный уход из команды тренера Юрия Максимова, а также рассказал о ситуации с составом.

— Что сейчас в «Ворскле» с составом, украинские игроки на месте?

— Мы ценим каждого игрока «Ворсклы». Все футболисты на месте.

— Если чемпионат будет проводиться в Украине, удастся ли вернуть легионеров?

— Конечно, мы будем прорабатывать этот вариант, но насильно никого держать в команде не намерены.

— Юрий Максимов готов работать дальше в «Ворскле»?

— Прежде всего, Юрий Вильевич – это топовый кризисный менеджер тренерского цеха, сделавший титанический объем работы в нашем клубе, за что мы ему очень благодарны. Отдельно хочу отметить человеческие качества тренера – они на самом высоком уровне.

На сегодняшний день срок действия контракта истек. Мы анализируем все новые реалии жизни на основе перспектив развития клуба.

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Ворскла Полтава Олег Лысак
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Источник FanDay
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