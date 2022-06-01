Сергей СИДОРЧУК: «Я бы советовал Ярмоленко остаться в Европе, в Англии»
Вряд ли игрок вернется в «Динамо»
Лидер «Динамо» Сергей Сидорчук считает, что Андрею Ярмоленко после ухода из «Вест Хэма» стоит попробовать найти варианты остаться в АПЛ.
«Мы с ним постоянно общаемся на эту тему, но ему сейчас важнее матчи за сборную Украины. Что касается его будущего, то он взрослый человек и сам решит. То, что «Динамо» в его сердце - это не обсуждается».
«Если спрашивать мое мнение, то я бы ему советовал оставаться в Европе, именно в Англии», - сказал Сидорчук.
Ранее сообщалось, что у Андрея есть много вариантов продолжения карьеры, в том числе в АПЛ и Турции.
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