В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Шотландией

В УАФ сообщили, что около трех тысяч украинских болельщиков приобрели билеты на матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Что касается соперника, то хозяев будет поддерживать около 47 тысяч фанов.

Матч начнется в 21:45.