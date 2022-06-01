Чемпионат мира01 июня 2022, 16:17 |
1021
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В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Шотландией
Около трех тысяч наших болельщиков
01 июня 2022, 16:17 |
1021
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В УАФ сообщили, что около трех тысяч украинских болельщиков приобрели билеты на матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
Что касается соперника, то хозяев будет поддерживать около 47 тысяч фанов.
Матч начнется в 21:45.
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Комментарии 3
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Почему первый матч с Шотами или второй матч с Уэльсом не провести в Польше? Как я помню, первоначально по жребию, у нас была одна игра дома во Львове! Могли бы вместо Львова сыграть в Кракове или любом другом польском городе. Так бы было более справедливо.
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