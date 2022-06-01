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  4. В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Шотландией
Чемпионат мира
01 июня 2022, 16:17 |
1021
3

В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Шотландией

Около трех тысяч наших болельщиков

01 июня 2022, 16:17 |
1021
3
В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Шотландией
uaf.ua

В УАФ сообщили, что около трех тысяч украинских болельщиков приобрели билеты на матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Что касается соперника, то хозяев будет поддерживать около 47 тысяч фанов.

Матч начнется в 21:45.

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сборная Украины по футболу Шотландия - Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Remark
Почему первый матч с Шотами или второй матч с Уэльсом не провести в Польше? Как я помню, первоначально по жребию, у нас была одна игра дома во Львове!  Могли бы вместо Львова сыграть в Кракове или любом другом польском городе. Так бы было более справедливо.
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