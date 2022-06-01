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  4. Эден АЗАР: «Равных Бензема в сезоне не было. На 99% он получит Золотой мяч»
Испания
01 июня 2022, 15:31 |
211
0

Эден АЗАР: «Равных Бензема в сезоне не было. На 99% он получит Золотой мяч»

Бензема был лидером команды в сезоне

01 июня 2022, 15:31 |
211
0
Эден АЗАР: «Равных Бензема в сезоне не было. На 99% он получит Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Реала» Эден Азар считает, что Золотой мяч в конце года получит его партнер по мадридской команде форвард Карим Бензема.

«Думаю, в этом сезоне нет равных Бензема. Де Брюйне, Куртуа, Мане, Винисиус и другие провели хороший сезон, но, мне кажется, Золотой мяч на 99% у Бензема».

«Еще рано говорить однозначно, но Карим заслужил эту награду», - считает Азар.

Бензема был лидером мадридцев, которые выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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Реал Мадрид Карим Бензема Эден Азар
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Источник AS
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