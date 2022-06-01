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  4. ФОТО. Будет фартовая? Украина выбрала форму на матч с Шотландией
Чемпионат мира
01 июня 2022, 14:40 |
1765
0

ФОТО. Будет фартовая? Украина выбрала форму на матч с Шотландией

Сыграем в желтом

01 июня 2022, 14:40 |
1765
0
ФОТО. Будет фартовая? Украина выбрала форму на матч с Шотландией
uaf.ua

Сборная Украины выбрала желтый комплект форм на матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Соперник сыграет в своей традиционной темно-синей экипировке.

Матч начнется в 21:45.

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Источник Sport.ua
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