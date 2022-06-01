Чемпионат мира01 июня 2022, 14:40 |
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ФОТО. Будет фартовая? Украина выбрала форму на матч с Шотландией
Сыграем в желтом
01 июня 2022, 14:40 |
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Сборная Украины выбрала желтый комплект форм на матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
Соперник сыграет в своей традиционной темно-синей экипировке.
Матч начнется в 21:45.
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