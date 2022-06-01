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  4. ГЕЛЛЕР: «Должны всему миру показать, что Украина живет и футбол живет»
Украина. Премьер лига
01 июня 2022, 14:02 |
128
0

ГЕЛЛЕР: «Должны всему миру показать, что Украина живет и футбол живет»

Президент «Зари» – о проведении чемпионата в условиях военного времени

01 июня 2022, 14:02 |
128
0
ГЕЛЛЕР: «Должны всему миру показать, что Украина живет и футбол живет»
Футбол 1/2/3. Евгений Геллер

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер высказал позицию клуба касательно проведения чемпионата Украины.

«Украина живет, футбол должен жить – с этой позицией пришел, с этой и вышел. И все клубы поддержали, что футбол должен жить. Мы должны всему миру показать, что Украина живет и футбол живет. 

У нас нет разногласий (насчет места проведения чемпионата). Вопрос чисто технический, чтобы не пострадали люди во время футбола. У нас не будет голосования, мы же не в Верховной Раде. У нас только если единогласное решение, тогда мы его принимаем», - сказал Геллер.

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Источник Футбол 1/2/3
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