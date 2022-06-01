ГЕЛЛЕР: «Должны всему миру показать, что Украина живет и футбол живет»
Президент «Зари» – о проведении чемпионата в условиях военного времени
Президент луганской «Зари» Евгений Геллер высказал позицию клуба касательно проведения чемпионата Украины.
«Украина живет, футбол должен жить – с этой позицией пришел, с этой и вышел. И все клубы поддержали, что футбол должен жить. Мы должны всему миру показать, что Украина живет и футбол живет.
У нас нет разногласий (насчет места проведения чемпионата). Вопрос чисто технический, чтобы не пострадали люди во время футбола. У нас не будет голосования, мы же не в Верховной Раде. У нас только если единогласное решение, тогда мы его принимаем», - сказал Геллер.
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