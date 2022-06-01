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Чемпионат мира
01 июня 2022, 13:09 | Обновлено 01 июня 2022, 13:11
852
2

Смотри матч Шотландия – Украина и помогай ВСУ

Каждый игрок сборной будет сражаться на поле, чтобы приблизить победу Украины на своем фронте

01 июня 2022, 13:09 | Обновлено 01 июня 2022, 13:11
852
2
Смотри матч Шотландия – Украина и помогай ВСУ

Пока украинцы на поле будут бороться за выход в следующий раунд плей-офф Чемпионата мира, украинцы в тылу смогут задонатить средства на 1000 планшетов для ВСУ. Болеем за наших! Собираем на ВСУ!

Сбор начнется 1 июня в 21:30 во время онлайн-трансляции комментария поединка Национальной сборной Украины по футболу против Шотландии.

На канале Footballhub при поддержке Parimatch Ukraine состоится трансляция комментария матча от известного телеведущего, общественного деятеля и волонтера Сергея Притулы, а также солдата ВСУ и спортивного комментатора Вадима Скичка. Все собранные во время трансляции средства будут перечислены в фонд Сергея Притулы.

Каждый игрок сборной будет сражаться на поле, чтобы приблизить победу Украины на своем фронте. Вы тоже можете поддержать украинское войско всего в 3 шага:

  1. Включить трансляцию
  2. Перечислить комфортную вам сумму
  3. Наслаждаться футбольным поединком.

Бренд Parimatch одним из первым публично заявил четкую проукраинскую позицию и полностью изолировал Россию еще в марте. В течение трех месяцев бренд Parimatch и команда помогают ВСУ бороться за то, что силой не отнять – победу свободной нации.

Блеем за наших! Собираем на ВСУ!

 

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Источник Sport.ua
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KIPR ALECS
Притула то один из самых героев страны!
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GloryUkraine
 І до чого ще Притула не притулився? Може його в космос ще запустити?
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0
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