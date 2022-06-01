Италия01 июня 2022, 13:08 | Обновлено 01 июня 2022, 13:15
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Ювентус согласовал новый контракт с Де Шильо
Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года
01 июня 2022, 13:08 | Обновлено 01 июня 2022, 13:15
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Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо продолжит выступать за туринский клуб. Руководство согласовало контракт с 29-летним футболистом.
Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года, а оклад игрока составит 1,7 млн евро. По действующему контракту защитник зарабатывает 2,7 млн евро.
В минувшем сезоне Маттиа Де Шильо принял участие в 29 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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