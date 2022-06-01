Ювентус согласовал новый контракт с Де Шильо

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо продолжит выступать за туринский клуб. Руководство согласовало контракт с 29-летним футболистом.

Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года, а оклад игрока составит 1,7 млн евро. По действующему контракту защитник зарабатывает 2,7 млн евро.

В минувшем сезоне Маттиа Де Шильо принял участие в 29 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.