Тренер Днепра-1: «В это непростое время есть возможность сохранить футбол»

Ассистент главного тренера «Днепра-1» Юрий Беньо высказал свое мнение относительно того, где следует проводить чемпионат Украины в следующем сезоне.

«В такое непростое для страны время есть возможность сохранить футбол. Так почему это не сделать? Я считаю, что на данный момент среди нас, футбольных людей, есть хоть какая-то минимальная возможность, чтобы этот футбол был в Украине и дальше. В каком виде, в каком формате и где – это уже дальнейшие шаги. Но если есть хотя бы минимальная возможность его сберечь, то нужно это сделать», - сказал Беньо.