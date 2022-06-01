Тренер Днепра-1: «В это непростое время есть возможность сохранить футбол»
Юрий Беньо – о предстоящем сезоне УПЛ
Ассистент главного тренера «Днепра-1» Юрий Беньо высказал свое мнение относительно того, где следует проводить чемпионат Украины в следующем сезоне.
«В такое непростое для страны время есть возможность сохранить футбол. Так почему это не сделать? Я считаю, что на данный момент среди нас, футбольных людей, есть хоть какая-то минимальная возможность, чтобы этот футбол был в Украине и дальше. В каком виде, в каком формате и где – это уже дальнейшие шаги. Но если есть хотя бы минимальная возможность его сберечь, то нужно это сделать», - сказал Беньо.
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