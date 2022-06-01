Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал, Челси и Бавария сразятся за Стерлинга
Англия
01 июня 2022, 09:59 |
341
0

Реал, Челси и Бавария сразятся за Стерлинга

Вингер «Ман Сити» этим летом может покинуть клуб

01 июня 2022, 09:59 |
341
0
Реал, Челси и Бавария сразятся за Стерлинга
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг с высокой долей вероятности покинет «Ман Сити» этим летом.

У футболиста остался всего год по контракту, сам клуб не спешит его продлевать.

Как сообщает английская пресса, сразу три топ-клуба намерены купить Стерлинга в июне. 

Тренер «Челси» Томас Тухель лично нацелен на 27-летнего футболиста. Также игрока хотят купить «Реал» и «Бавария».

По теме:
Милан не может договориться с Леау о новом контракте
Тен Хаг хочет, чтоб Ман Юнайтед купил Маунта
Ювентус ждет от Погба ответа по контракту
Манчестер Сити Реал Мадрид Челси Бавария Рахим Стерлинг трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Sun
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
Футбол | 31 мая 2022, 20:32 4
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике

Русня в своем стиле

Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»
Футбол | 01 июня 2022, 08:26 1
Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»
Лоренцо ИНСИНЬЕ: «Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны»

Итальянский форвард сделал комплимент главной звезде сборной Аргентины

ФОТО. 5 тренеров с наибольшим количеством трофеев в XXI веке
Футбол | 31.05.2022, 14:55
ФОТО. 5 тренеров с наибольшим количеством трофеев в XXI веке
ФОТО. 5 тренеров с наибольшим количеством трофеев в XXI веке
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард-легионер возвращается в Динамо из Испании
Футбол | 01.06.2022, 04:30
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард-легионер возвращается в Динамо из Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард-легионер возвращается в Динамо из Испании
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Футбол | 31.05.2022, 19:50
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
30.05.2022, 14:19 6
Футбол
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
30.05.2022, 16:09 3
Футбол
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
30.05.2022, 22:45 12
Футбол
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
31.05.2022, 07:58 1
Война
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
30.05.2022, 16:48 11
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
01.06.2022, 01:32 8
Футбол
Ролан Гаррос. 19-летний датчанин выбил прошлогоднего финалиста
Ролан Гаррос. 19-летний датчанин выбил прошлогоднего финалиста
30.05.2022, 20:20
Теннис
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
30.05.2022, 23:48 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем