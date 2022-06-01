Реал, Челси и Бавария сразятся за Стерлинга

Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг с высокой долей вероятности покинет «Ман Сити» этим летом.

У футболиста остался всего год по контракту, сам клуб не спешит его продлевать.

Как сообщает английская пресса, сразу три топ-клуба намерены купить Стерлинга в июне.

Тренер «Челси» Томас Тухель лично нацелен на 27-летнего футболиста. Также игрока хотят купить «Реал» и «Бавария».