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  4. Де Брюйне, Мертенс и Тилеманс получили тренерские лицензии
Бельгия
01 июня 2022, 08:56 |
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Де Брюйне, Мертенс и Тилеманс получили тренерские лицензии

Бельгийские футболисты прошли курсы УЕФА

01 июня 2022, 08:56 |
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Де Брюйне, Мертенс и Тилеманс получили тренерские лицензии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу целая группа действующих бельгийских футболистов получили тренерскую лицензию уровня UEFA A.

Как сообщает инсайдер Кристоф Терье, курсы прошли хавбек «Ман Сити» Кевин Де Брюйне, Юри Тилеманс из «Лестера», Дрис Мертенс из «Наполи», Ян Вертонген из «Бенфики», Аксель Витсель из дортмундской «Боруссии» и Леандро Троссард из «Брайтона».

Тренерская лицензия уровня UEFA A является второй лицензией в иерархии. Престижнее считается только лицензия Pro.

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Юри Тилеманс Кевин де Брюйне Дрис Мертенс Ян Вертонген сборная Бельгии по футболу УЕФА
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Источник Voetbal Belgie
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