Де Брюйне, Мертенс и Тилеманс получили тренерские лицензии

Сразу целая группа действующих бельгийских футболистов получили тренерскую лицензию уровня UEFA A.

Как сообщает инсайдер Кристоф Терье, курсы прошли хавбек «Ман Сити» Кевин Де Брюйне, Юри Тилеманс из «Лестера», Дрис Мертенс из «Наполи», Ян Вертонген из «Бенфики», Аксель Витсель из дортмундской «Боруссии» и Леандро Троссард из «Брайтона».

Тренерская лицензия уровня UEFA A является второй лицензией в иерархии. Престижнее считается только лицензия Pro.