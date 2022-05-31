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  4. Тренер сборной Шотландии: «Желаю украинцам удачи, но мы хотим на ЧМ-2022»
Чемпионат мира
31 мая 2022, 22:55 |
400
0

Тренер сборной Шотландии: «Желаю украинцам удачи, но мы хотим на ЧМ-2022»

Стив Кларк - о важнейшем поединке отбора

31 мая 2022, 22:55 |
400
0
Тренер сборной Шотландии: «Желаю украинцам удачи, но мы хотим на ЧМ-2022»
Skysports.com

Тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился своими ощущениями перед матчем против Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Игра состоится 1 июня.

«Мы не знаем, как действовали бы мы, окажись в ситуации Украины. Но я желаю украинцам только удачи - за исключением матча против нас. Мы желаем им удачи, но хотим поехать на ЧМ-2022, и на этом сосредоточены».

«Перед матчем будет много эмоций, и я уверен, что наши болельщики будут аплодировать гимну Украины, и я это правильно, это важно».

«Однако затем нужно переключаться на поддержку Шотландии», - сказал Кларк.

Наставник уверен, что выход на Евро-2020 не будет единичным случаем для нынешнего поколения сборной Шотландии, которая до чемпионата Европы 23 года не играла на крупных турнирах.

«Я уверен, что нынешний состав еще поедет на большой турнир. Мы не будем командой, которая вышла на Евро и после этого все закончилось».

«Наши ребята еще будут на крупном турнире. Будет это ЧМ-2022, Евро-2024 или ЧМ-2026», - сказал Кларк.

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Источник BBC
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