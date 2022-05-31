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  4. Юрий ВИРТ: «Президент Зеленский хочет, чтобы УПЛ проводили в Украине»
Чемпионат Украины
31 мая 2022, 22:13 |
198
0

Юрий ВИРТ: «Президент Зеленский хочет, чтобы УПЛ проводили в Украине»

Тренер рассказал о ситуации

31 мая 2022, 22:13 |
198
0
Юрий ВИРТ: «Президент Зеленский хочет, чтобы УПЛ проводили в Украине»
veres.rv.ua

Наставник «Вереса» Юрий Вирт рассказал о позиции государства по поводу проведения чемпионата Украины по футболу.

«У меня есть информация, что наш президент Зеленский захотел, чтобы футбол был в Украине, и чемпионат проводился в Украине, а не за границей. И если он так говорит, то мы должны прислушиваться к нему и делать так, как он. Потому что уехать за границу, как хотят наши лидеры УПЛ, не так-то легко».

«Поэтому ровенский «Верес» полностью поддерживает идею играть в Украине. Как и где он будет проходить – будут решать наши руководители. Я встречался с президентом, и он настоял на том, чтобы играть чемпионат в Украине, – рассказал Вирт.

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Юрий Вирт Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Владимир Зеленский
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Источник Футбол 1/2/3
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