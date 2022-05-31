Юрий ВИРТ: «Президент Зеленский хочет, чтобы УПЛ проводили в Украине»
Тренер рассказал о ситуации
Наставник «Вереса» Юрий Вирт рассказал о позиции государства по поводу проведения чемпионата Украины по футболу.
«У меня есть информация, что наш президент Зеленский захотел, чтобы футбол был в Украине, и чемпионат проводился в Украине, а не за границей. И если он так говорит, то мы должны прислушиваться к нему и делать так, как он. Потому что уехать за границу, как хотят наши лидеры УПЛ, не так-то легко».
«Поэтому ровенский «Верес» полностью поддерживает идею играть в Украине. Как и где он будет проходить – будут решать наши руководители. Я встречался с президентом, и он настоял на том, чтобы играть чемпионат в Украине, – рассказал Вирт.
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