Юрий ВИРТ: «Президент Зеленский хочет, чтобы УПЛ проводили в Украине»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт рассказал о позиции государства по поводу проведения чемпионата Украины по футболу.

«У меня есть информация, что наш президент Зеленский захотел, чтобы футбол был в Украине, и чемпионат проводился в Украине, а не за границей. И если он так говорит, то мы должны прислушиваться к нему и делать так, как он. Потому что уехать за границу, как хотят наши лидеры УПЛ, не так-то легко».

«Поэтому ровенский «Верес» полностью поддерживает идею играть в Украине. Как и где он будет проходить – будут решать наши руководители. Я встречался с президентом, и он настоял на том, чтобы играть чемпионат в Украине, – рассказал Вирт.