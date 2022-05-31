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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мотивация Украины - максимальная. Хотим на ЧМ-2022»
Чемпионат мира
31 мая 2022, 21:45 |
384
1

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мотивация Украины - максимальная. Хотим на ЧМ-2022»

Тренер рассказал о матче против Шотландии

31 мая 2022, 21:45 |
384
1
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мотивация Украины - максимальная. Хотим на ЧМ-2022»
uaf.ua

Александр Шовковский, один из помощников Александра Петракова в сборной Украины, рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«Мы знаем все бойцовские качества шотландцев – это заложено в истории. Но мы также знаем и нашу ментальность – украинскую. Я уверен, что мотивация что с одной стороны, что с другой будет максимальная. Все хотят попасть на чемпионат мира в Катаре».

«Если мы говорим о команде Шотландии, то это бойцовские качества».

«Для соперников Шотландии проблематичны стандарты – мы понимаем, что это сильная сторона. И контратаки», – сказал Шовковский.

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Александр Шовковский сборная Украины по футболу Шотландия - Украина
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Источник Футбол 1/2/3
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VikyKrasotulechka90
Уельс- Шотландия  1:0. вот такая будет финальная история!(
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