Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мотивация Украины - максимальная. Хотим на ЧМ-2022»
Тренер рассказал о матче против Шотландии
Александр Шовковский, один из помощников Александра Петракова в сборной Украины, рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
«Мы знаем все бойцовские качества шотландцев – это заложено в истории. Но мы также знаем и нашу ментальность – украинскую. Я уверен, что мотивация что с одной стороны, что с другой будет максимальная. Все хотят попасть на чемпионат мира в Катаре».
«Если мы говорим о команде Шотландии, то это бойцовские качества».
«Для соперников Шотландии проблематичны стандарты – мы понимаем, что это сильная сторона. И контратаки», – сказал Шовковский.
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