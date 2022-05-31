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  4. ВИДЕО. Команда для Зинченко, куда пойдет Ярмоленко, ставим на Надаля
Англия
31 мая 2022, 16:00 | Обновлено 31 мая 2022, 19:20
193
0

ВИДЕО. Команда для Зинченко, куда пойдет Ярмоленко, ставим на Надаля

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

31 мая 2022, 16:00 | Обновлено 31 мая 2022, 19:20
193
0
ВИДЕО. Команда для Зинченко, куда пойдет Ярмоленко, ставим на Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Зинченко может стать игроком Эвертона или Ньюкасла
2. Динамо нужно продавать Цыганкову
3. У Ярмоленко есть предложения по АПЛ
4. Джошуа к Усику будет готовить именитый американский тренер
5. Прогноз матча Джокович - Надаль

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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