Шахтер подтвердил предложение по Мудрику. Ахметов еще не принял решение

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна подтвердил информацию о том, что «Байер» сделал официальное предложение по Михаилу Мудрику.

Однако Дарио опроверг, что клуб точно отказывается продавать.

«Поступило официальное предложение по поводу Мудрика. Президент решение пока не принял. Интерес к игрокам «Шахтера» есть, но все должны понимать, что их не отпустят за небольшие деньги».

«Даже в нынешней ситуации мы будем уважать себя и пусть другие уважают нас, как мы уважаем другие клубы, когда покупаем игроков», - сказал Срна.

Ранее сообщалось, что за Мудрика дают 21 миллион евро.