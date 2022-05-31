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  4. Шахтер подтвердил предложение по Мудрику. Ахметов еще не принял решение
Украина. Премьер лига
31 мая 2022, 19:40 |
1209
1

Шахтер подтвердил предложение по Мудрику. Ахметов еще не принял решение

Дарио Срна рассказал о ситуации с трансферами

31 мая 2022, 19:40 |
1209
1
Шахтер подтвердил предложение по Мудрику. Ахметов еще не принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна подтвердил информацию о том, что «Байер» сделал официальное предложение по Михаилу Мудрику.

Однако Дарио опроверг, что клуб точно отказывается продавать.

«Поступило официальное предложение по поводу Мудрика. Президент решение пока не принял. Интерес к игрокам «Шахтера» есть, но все должны понимать, что их не отпустят за небольшие деньги».

«Даже в нынешней ситуации мы будем уважать себя и пусть другие уважают нас, как мы уважаем другие клубы, когда покупаем игроков», - сказал Срна.

Ранее сообщалось, что за Мудрика дают 21 миллион евро.

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Источник Футбол 1/2/3
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Rolan Stkomarovskiy
Ахметов ще думає про "свій" Донбас?
Як до речі палаци Ахметова в Донецьку та біля Києва?
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