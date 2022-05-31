Шахтер подтвердил предложение по Мудрику. Ахметов еще не принял решение
Дарио Срна рассказал о ситуации с трансферами
Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна подтвердил информацию о том, что «Байер» сделал официальное предложение по Михаилу Мудрику.
Однако Дарио опроверг, что клуб точно отказывается продавать.
«Поступило официальное предложение по поводу Мудрика. Президент решение пока не принял. Интерес к игрокам «Шахтера» есть, но все должны понимать, что их не отпустят за небольшие деньги».
«Даже в нынешней ситуации мы будем уважать себя и пусть другие уважают нас, как мы уважаем другие клубы, когда покупаем игроков», - сказал Срна.
Ранее сообщалось, что за Мудрика дают 21 миллион евро.
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