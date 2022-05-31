Лионель СКАЛОНИ: «Месси сейчас намного лучше, чем был»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своим мнением по поводу лидера команды Лионеля Месси:

«Месси сейчас – более опытный футболист. Он очень умный парень. Он очень вырос как футболист. По-моему, Месси сейчас намного лучше как игрок, чем был раньше.

Раньше он был исключительным. Он проходил кого угодно, делал с мячом, что хотел. Сейчас он гораздо лучше понимает игру. Зрелость – важная вещь для любого человека».