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  4. Лионель СКАЛОНИ: «Месси сейчас намного лучше, чем был»
Чемпионат мира
31 мая 2022, 18:48 |
252
1

Лионель СКАЛОНИ: «Месси сейчас намного лучше, чем был»

Наставник сборной Аргентины – о лидере команды

31 мая 2022, 18:48 |
252
1
Лионель СКАЛОНИ: «Месси сейчас намного лучше, чем был»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своим мнением по поводу лидера команды Лионеля Месси:

«Месси сейчас – более опытный футболист. Он очень умный парень. Он очень вырос как футболист. По-моему, Месси сейчас намного лучше как игрок, чем был раньше.

Раньше он был исключительным. Он проходил кого угодно, делал с мячом, что хотел. Сейчас он гораздо лучше понимает игру. Зрелость – важная вещь для любого человека».

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
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Источник Ole
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VikyKrasotulechka90
Да что вы говорите..Конечно лучший..А через 10 лет будет ещё лучше..
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