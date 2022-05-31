Чемпионат мира31 мая 2022, 18:48 |
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Лионель СКАЛОНИ: «Месси сейчас намного лучше, чем был»
Наставник сборной Аргентины – о лидере команды
31 мая 2022, 18:48 |
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своим мнением по поводу лидера команды Лионеля Месси:
«Месси сейчас – более опытный футболист. Он очень умный парень. Он очень вырос как футболист. По-моему, Месси сейчас намного лучше как игрок, чем был раньше.
Раньше он был исключительным. Он проходил кого угодно, делал с мячом, что хотел. Сейчас он гораздо лучше понимает игру. Зрелость – важная вещь для любого человека».
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