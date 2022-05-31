Эдуард СОБОЛЬ: «Будем надеяться, что Хэмпден Парк для нас фартовый»
Защитник сборной Украины – о матче против Шотландии
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня):
«Все настроены очень серьезно. Провели тактическое занятие, доработали некоторые элементы, такие, например, как стандартные положения. Все находятся в хорошем настроении, и у нас есть еще несколько дней, чтобы остаться подготовкой к решающей игре.
Мы очень благодарны словенцам, которые обеспечили нам отличный прием. Хотя я пробыл здесь всего два дня, но тут же услышал теплую атмосферу. Все вокруг очень дружелюбны и относятся к нам лучше. Большое им спасибо!
В последний раз я был в Шотландии на чемпионате Европы. Тогда мы переиграли шведов, поэтому впечатления от этой страны у меня приятные, и надеюсь на такие же и в этот раз. Будем надеяться, что «Хэмпден Парк» для нас фартовый».
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