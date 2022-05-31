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  4. 18-летняя Гауфф впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam
Ролан Гаррос
31 мая 2022, 17:28 | Обновлено 31 мая 2022, 17:31
522
1

18-летняя Гауфф впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam

У Кори есть отличные шансы развивать успех

31 мая 2022, 17:28 | Обновлено 31 мая 2022, 17:31
522
1
18-летняя Гауфф впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Во втором четвертьфинальном матче в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису встречались две американки.

Финалистка РГ-2018 Слоан Стивенс в двух сетах уступила 18-летней Кори Гауфф.

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Кори Гауфф (США) – Слоан Стивенс (США) – 7:5, 6:2

Кори впервые в карьере пробилась в четверку сильнейших на мейджоре.

В полуфинале Гауфф сразится против итальянки Мартины Тревизан.

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Кори Гауфф Слоан Стивенс Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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Spectra
Если Ига выйдет в финал, то финал будет смотреть нет смысла, любую разнесёт. Обе очень слабые, за счёт лёгкой сетки вышли в 1/2...
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