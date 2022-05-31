Ролан Гаррос31 мая 2022, 17:28 | Обновлено 31 мая 2022, 17:31
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18-летняя Гауфф впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Grand Slam
У Кори есть отличные шансы развивать успех
31 мая 2022, 17:28 | Обновлено 31 мая 2022, 17:31
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Во втором четвертьфинальном матче в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису встречались две американки.
Финалистка РГ-2018 Слоан Стивенс в двух сетах уступила 18-летней Кори Гауфф.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Кори Гауфф (США) – Слоан Стивенс (США) – 7:5, 6:2
Кори впервые в карьере пробилась в четверку сильнейших на мейджоре.
В полуфинале Гауфф сразится против итальянки Мартины Тревизан.
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