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  4. Каллум МАКГРЕГОР: «Сочувствуем Украине, но мы хотим на ЧМ»
Чемпионат мира
31 мая 2022, 17:05 |
498
0

Каллум МАКГРЕГОР: «Сочувствуем Украине, но мы хотим на ЧМ»

Хавбек сборной Шотландии – о матче против Украины

31 мая 2022, 17:05 |
498
0
Каллум МАКГРЕГОР: «Сочувствуем Украине, но мы хотим на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каллум Макгрегор

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Украины (1 июня):

«Очевидно, мы понимаем ситуацию Украину и сочувствуем ей. Включаем каждый день новости и видим, что происходит. Это действительно ужасная ситуация. В конечном счете, подготовка к игре и большая часть разговоров, вероятно, будут вокруг этого.

Но я думаю, что также важно, чтобы мы понимали, что у нас есть работа. Мы хотим вывести нашу страну на чемпионат мира. Это футбол, и когда обе команды выйдут на поле, они будут максимально мотивированы, чтобы выйти в следующую стадию плей-офф.

Потому, мы не можем сейчас думать ни о чем другом. Мы полностью сосредоточены на плане игры.

Симпатии нейтральных болельщиков в пользу Украины? Все в порядке. У каждого свое мнение, и нас это совсем не беспокоит. Мы профессионалы, у нас есть работа, как и у них. Их футболисты точно так же будут полностью сосредоточенны на своем плане игры».

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Источник Sky Sports
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