Че АДАМС: «Сборная Украины – достойные соперники»

Форвард сборной Шотландии Че Адамс оценил уровень сборной Украины перед матчем плей-офф отбора в ЧМ-2022 (1 июня):

«У них есть качество. Я играл против нескольких игроков сборной Украины. Зинченко – отличный игрок. Я думаю, что в сборной он играет на другой позиции, чем у «Манчестер Сити». Вы посмотрите на Ярмоленко в «Вест Хэме», он действительно хороший и высококлассный футболист.

Мы сядем и посмотрим на всю команду. Они достойны соперники, но мы тоже. Украинцы будут смотреть на нас и думать то же самое. У нас качественный состав и отличный командный характер.

Это легко не дается. Мы тоже некоторое время непобедимы, и это то, что нам нужно продолжать развивать. Увидим, что произойдет на поле».