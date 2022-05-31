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  4. Че АДАМС: «Сборная Украины – достойные соперники»
Чемпионат мира
31 мая 2022, 16:44 |
381
0

Че АДАМС: «Сборная Украины – достойные соперники»

Форвард сборной Шотландии – о матче против Украины

31 мая 2022, 16:44 |
381
0
Че АДАМС: «Сборная Украины – достойные соперники»
Getty Images/Global Images Ukraine. Че Адамс

Форвард сборной Шотландии Че Адамс оценил уровень сборной Украины перед матчем плей-офф отбора в ЧМ-2022 (1 июня):

«У них есть качество. Я играл против нескольких игроков сборной Украины. Зинченко – отличный игрок. Я думаю, что в сборной он играет на другой позиции, чем у «Манчестер Сити». Вы посмотрите на Ярмоленко в «Вест Хэме», он действительно хороший и высококлассный футболист.

Мы сядем и посмотрим на всю команду. Они достойны соперники, но мы тоже. Украинцы будут смотреть на нас и думать то же самое. У нас качественный состав и отличный командный характер.

Это легко не дается. Мы тоже некоторое время непобедимы, и это то, что нам нужно продолжать развивать. Увидим, что произойдет на поле».

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Че Адамс сборная Шотландии по футболу сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина
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Источник Daily Record
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