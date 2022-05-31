Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая стартовала с победы на 60-тысячнике в Италии
ITF
31 мая 2022, 16:46 |
65
0

Завацкая стартовала с победы на 60-тысячнике в Италии

Катарина выиграла первый матч в Брешии

31 мая 2022, 16:46 |
65
0
Завацкая стартовала с победы на 60-тысячнике в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая стартовала с победы на грунтовом 60-тысячнике ITF в Италии.

В первом круге украинка обыграла 31-летнюю итальянку Мартину Ди Джузеппе.

Брешиа. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Мартина Ди Джузеппе (Италия) – 7:5, 6:4

Далее по сетке Деспина Папамихаил из Греции или Малене Хельго из Норвегии.

По теме:
Рейтинг WTA. Саккари обошла Бадосу, Кербер вернулась в топ-20
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Завацкая снова проиграла Марино, завершив борьбу в отборе Ролан Гаррос
ITF Брешиа Катарина Завацкая Мартина ди Джузеппе
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ролан Гаррос. Известны все пары 1/4 финала у женщин
Теннис | 30 мая 2022, 21:24 0
Ролан Гаррос. Известны все пары 1/4 финала у женщин
Ролан Гаррос. Известны все пары 1/4 финала у женщин

В понедельник матчи четвертого круга провела верхняя часть сетки

Сергей ПАЛКИН: «Мы должны однозначно начинать чемпионат»
Футбол | 31 мая 2022, 07:35 5
Сергей ПАЛКИН: «Мы должны однозначно начинать чемпионат»
Сергей ПАЛКИН: «Мы должны однозначно начинать чемпионат»

Гендиректор «Шахтера» – о новом сезоне УПЛ

ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
Футбол | 30.05.2022, 18:12
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
Футбол | 30.05.2022, 16:09
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Футбол | 30.05.2022, 16:23
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
29.05.2022, 23:10 3
Хоккей
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
29.05.2022, 20:30 10
Футбол
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 3
Футбол
Мужская сборная Украины одержала четвертую победу в Золотой Евролиге
Мужская сборная Украины одержала четвертую победу в Золотой Евролиге
29.05.2022, 20:45
Волейбол
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
30.05.2022, 20:33 2
Футбол
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
30.05.2022, 21:23 19
Футбол
Мане принял решение покинуть Ливерпуль
Мане принял решение покинуть Ливерпуль
29.05.2022, 16:14
Футбол
Заряжай на IEM Dallas 2022
Заряжай на IEM Dallas 2022
30.05.2022, 14:13
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем