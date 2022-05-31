Завацкая стартовала с победы на 60-тысячнике в Италии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая стартовала с победы на грунтовом 60-тысячнике ITF в Италии.

В первом круге украинка обыграла 31-летнюю итальянку Мартину Ди Джузеппе.

Брешиа. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Мартина Ди Джузеппе (Италия) – 7:5, 6:4

Далее по сетке Деспина Папамихаил из Греции или Малене Хельго из Норвегии.