ITF31 мая 2022, 16:46 |
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Завацкая стартовала с победы на 60-тысячнике в Италии
Катарина выиграла первый матч в Брешии
31 мая 2022, 16:46 |
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая стартовала с победы на грунтовом 60-тысячнике ITF в Италии.
В первом круге украинка обыграла 31-летнюю итальянку Мартину Ди Джузеппе.
Брешиа. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Мартина Ди Джузеппе (Италия) – 7:5, 6:4
Далее по сетке Деспина Папамихаил из Греции или Малене Хельго из Норвегии.
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