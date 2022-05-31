Италия31 мая 2022, 15:29 |
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ФОТО. Сборная Италии сыграет с Аргентиной в новой форме
Новый комплект формы для «Скуадры Адзурры»
31 мая 2022, 15:29 |
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Сборная Италии презентовала новый домашний комплект формы. Уже завтра, 1 июня на «Уэмбли» итальянцы выйдут в нем на поле в матче против сборной Аргентины.
Этот комплект формы будет последним для Италии в сотрудничестве с «Puma». С 2023 года новым техническим спонсором «Скуадры Адзурры» станет компания «Adidas».
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