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  4. ФОТО. Сборная Италии сыграет с Аргентиной в новой форме
Италия
31 мая 2022, 15:29 |
709
0

ФОТО. Сборная Италии сыграет с Аргентиной в новой форме

Новый комплект формы для «Скуадры Адзурры»

31 мая 2022, 15:29 |
709
0
ФОТО. Сборная Италии сыграет с Аргентиной в новой форме
figc.it

Сборная Италии презентовала новый домашний комплект формы. Уже завтра, 1 июня на «Уэмбли» итальянцы выйдут в нем на поле в матче против сборной Аргентины.

Этот комплект формы будет последним для Италии в сотрудничестве с «Puma». С 2023 года новым техническим спонсором «Скуадры Адзурры» станет компания «Adidas».

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Источник Федерация футбола Италии
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