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  4. Ювентус хочет подписать Милика вместо Мораты
Италия
31 мая 2022, 15:02 |
303
0

Ювентус хочет подписать Милика вместо Мораты

Польский форвард может вернуться в Италию

31 мая 2022, 15:02 |
303
0
Ювентус хочет подписать Милика вместо Мораты
Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик

Срок 2-летней аренды Альваро Мораты истекает в конце июня. У «Ювентуса» есть право выкупа форварда у «Атлетико» Мадрид за 35 миллионов евро, но в Турине считают такую сумму завышенной, и готовы заплатить только 20 миллионов. «Атлетико» это не устраивает.

В связи с этим «Ювентус» обратил свое внимание на форварда «Марселя» Аркадиуша Милика. Французский клуб оценивает игрока в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Милика 20 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Марсель» во всех турнирах. Ранее 28-летний поляк выступал в Серии А за «Наполи» в 2016 – 2021 годах.

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Аркадиуш Милик Марсель Ювентус Альваро Мората Атлетико Мадрид
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Источник RMC Sport
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