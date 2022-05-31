Ювентус хочет подписать Милика вместо Мораты

Срок 2-летней аренды Альваро Мораты истекает в конце июня. У «Ювентуса» есть право выкупа форварда у «Атлетико» Мадрид за 35 миллионов евро, но в Турине считают такую сумму завышенной, и готовы заплатить только 20 миллионов. «Атлетико» это не устраивает.

В связи с этим «Ювентус» обратил свое внимание на форварда «Марселя» Аркадиуша Милика. Французский клуб оценивает игрока в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Милика 20 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Марсель» во всех турнирах. Ранее 28-летний поляк выступал в Серии А за «Наполи» в 2016 – 2021 годах.