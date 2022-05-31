Влахович откажется от номера Роналду

Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович откажется от 7-го номера в туринском клубе.

Журналисты Football Italia считают, что Влахович неспроста убрал цифру «7» из своих инициалов «DV7» в социальных сетях. Напомним, что сербский форвард стал первым, кто взял 7-й номер на футболке «Ювентуса» после ухода из клуба Криштиану Роналду в августе 2021 года.

В прошедшем сезоне 22-летний Душан Влахович провел за «Ювентус» 21 матч, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт со «Старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года.