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Италия
31 мая 2022, 10:15 | Обновлено 31 мая 2022, 10:22
282
0

Влахович откажется от номера Роналду

22-летний форвард убрал цифру «7» из своих инициалов в социальных сетях

31 мая 2022, 10:15 | Обновлено 31 мая 2022, 10:22
282
0
Влахович откажется от номера Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович откажется от 7-го номера в туринском клубе.

Журналисты Football Italia считают, что Влахович неспроста убрал цифру «7» из своих инициалов «DV7» в социальных сетях. Напомним, что сербский форвард стал первым, кто взял 7-й номер на футболке «Ювентуса» после ухода из клуба Криштиану Роналду в августе 2021 года.

В прошедшем сезоне 22-летний Душан Влахович провел за «Ювентус» 21 матч, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт со «Старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года.

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Источник Football-Italia
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