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  4. Игорь ДЕДЫШИН: «Хорваты играли в футбол, когда на Загреб падали бомбы»
Украина. Премьер лига
31 мая 2022, 08:55 | Обновлено 31 мая 2022, 09:00
58
0

Игорь ДЕДЫШИН: «Хорваты играли в футбол, когда на Загреб падали бомбы»

Гендиректор «Руха» считает, что чемпионат нужно играть на территории Украины

31 мая 2022, 08:55 | Обновлено 31 мая 2022, 09:00
58
0
Игорь ДЕДЫШИН: «Хорваты играли в футбол, когда на Загреб падали бомбы»
Футбол 1/2/3. Игорь Дедышин

Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин высказал позицию клуба касательно проведения чемпионата Украины.

«С теми людьми, с которыми мы общались – все тоже понимают важность того, чтобы мы продолжали играть в футбол, даже в воюющей стране.

Примером для нас является та же Хорватия. В начале 90-х годов, когда у них в стране шла война, они 4 года играли в футбол, несмотря на то, что на Загреб падали бомбы, ракеты и так далее. Но это было проявлением духа, поддержки своей страны, морального духа Хорватии. Я думаю, что мы в достаточно похожей ситуации и нужно каждому бороться на своем фронте», - сказал Дедышин.

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Игорь Дедышин Рух Львов
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Источник Футбол 1/2/3
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