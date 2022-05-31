Игорь ДЕДЫШИН: «Хорваты играли в футбол, когда на Загреб падали бомбы»
Гендиректор «Руха» считает, что чемпионат нужно играть на территории Украины
Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин высказал позицию клуба касательно проведения чемпионата Украины.
«С теми людьми, с которыми мы общались – все тоже понимают важность того, чтобы мы продолжали играть в футбол, даже в воюющей стране.
Примером для нас является та же Хорватия. В начале 90-х годов, когда у них в стране шла война, они 4 года играли в футбол, несмотря на то, что на Загреб падали бомбы, ракеты и так далее. Но это было проявлением духа, поддержки своей страны, морального духа Хорватии. Я думаю, что мы в достаточно похожей ситуации и нужно каждому бороться на своем фронте», - сказал Дедышин.
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