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  4. Сергей ПАЛКИН: «Мы должны однозначно начинать чемпионат»
Украина. Премьер лига
31 мая 2022, 07:35 | Обновлено 31 мая 2022, 07:55
480
0

Сергей ПАЛКИН: «Мы должны однозначно начинать чемпионат»

Гендиректор «Шахтера» – о новом сезоне УПЛ

31 мая 2022, 07:35 | Обновлено 31 мая 2022, 07:55
480
0
Сергей ПАЛКИН: «Мы должны однозначно начинать чемпионат»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин высказался об идеи проведения следующего чемпионата Украины в условиях военного положения.

«Наша позиция такова, что нам нужно начинать чемпионат играть. Вопрос, когда это: или август, или сентябрь, но мы должны однозначно начинать. На сегодняшней встрече клубов все это поддержали. Все клубы за то, чтобы начать играть в футбол. Это сегодня главное решение, которое произошло», - сказал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник Футбол 1/2/3
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