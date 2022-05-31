Украина. Премьер лига31 мая 2022, 07:35 | Обновлено 31 мая 2022, 07:55
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Сергей ПАЛКИН: «Мы должны однозначно начинать чемпионат»
Гендиректор «Шахтера» – о новом сезоне УПЛ
31 мая 2022, 07:35 | Обновлено 31 мая 2022, 07:55
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Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин высказался об идеи проведения следующего чемпионата Украины в условиях военного положения.
«Наша позиция такова, что нам нужно начинать чемпионат играть. Вопрос, когда это: или август, или сентябрь, но мы должны однозначно начинать. На сегодняшней встрече клубов все это поддержали. Все клубы за то, чтобы начать играть в футбол. Это сегодня главное решение, которое произошло», - сказал Палкин.
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