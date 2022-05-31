Сергей ПАЛКИН: «Мы должны однозначно начинать чемпионат»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин высказался об идеи проведения следующего чемпионата Украины в условиях военного положения.

«Наша позиция такова, что нам нужно начинать чемпионат играть. Вопрос, когда это: или август, или сентябрь, но мы должны однозначно начинать. На сегодняшней встрече клубов все это поддержали. Все клубы за то, чтобы начать играть в футбол. Это сегодня главное решение, которое произошло», - сказал Палкин.