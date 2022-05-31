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  4. Чилич выбил Медведева из Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2022, 01:12 |
113
0

Чилич выбил Медведева из Ролан Гаррос

Хорватский теннисист одолел вторую ракетку мира

31 мая 2022, 01:12 |
113
0
Чилич выбил Медведева из Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл Даниила Медведева в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

Чилич разобрался с россиянином в трех сетах и вышел в четвертьфинал.

Ролан Гаррос. 1/8 финала
Марин Чилич (Хорватия) – Даниил Медведев (россия) – 6:2, 6:3, 6:2

В четвертьфинале Чилич сыграет с Андреем Рублевым.

Отметим, что победа Чилича над Медведевым может повлиять на мировой рейтинг. Новак Джокович сохранит звание первой ракетки мира в ближайшие несколько недель. Но чтобы остаться на первом месте 13 июня, ему нужно выиграть Ролан Гаррос.

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Источник Sport.ua
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