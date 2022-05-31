Чилич выбил Медведева из Ролан Гаррос
Хорватский теннисист одолел вторую ракетку мира
Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл Даниила Медведева в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
Чилич разобрался с россиянином в трех сетах и вышел в четвертьфинал.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Марин Чилич (Хорватия) – Даниил Медведев (россия) – 6:2, 6:3, 6:2
В четвертьфинале Чилич сыграет с Андреем Рублевым.
Отметим, что победа Чилича над Медведевым может повлиять на мировой рейтинг. Новак Джокович сохранит звание первой ракетки мира в ближайшие несколько недель. Но чтобы остаться на первом месте 13 июня, ему нужно выиграть Ролан Гаррос.
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